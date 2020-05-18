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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:22
https://ria.ru/20200518/1571612779.html
Правительство выделило средства на допвыплаты сотрудникам соцучреждений
https://cdn22.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_83:238:1914:1268_1036x0_80_0_0_1bc779915c3a07524a325df626a00056.jpg
РИА Новости

Правительство выделило средства на допвыплаты сотрудникам соцучреждений

13:22 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило более семи миллиардов рублей на дополнительные выплаты сотрудникам соцучреждений, средства выделяются из резервного фонда, сообщает пресс-служба кабмина.
"На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания будет направлено более 7,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом утвердило правительство... Средства выделяются из резервного фонда правительства. Суммы федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом", - говорится в сообщении.
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Так, для врачей предусмотрена выплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), при выявлении в организации коронавируса - 60 тысяч рублей. Для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и других сотрудников этой категории - 25 и 35 тысяч рублей соответственно.
"Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медицинский персонал должен получить по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей Выплаты техническому персоналу составят 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно", - добавляется в сообщении.
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Отмечается, что если в период работы у сотрудника будет обнаружен коронавирус, право на выплату сохранится в полном объеме.
"Период, исходя из которого рассчитываются выплаты, - с 15 апреля по 15 июля 2020 года", - подчеркивается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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