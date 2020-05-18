На Инвестпортале Москвы заработали шесть новых сервисов для бизнеса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На специализированном Инвестиционном портале На специализированном Инвестиционном портале Москвы начали работать 6 новых онлайн-сервисов для бизнеса, общее число сервисов достигло 23, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Сайт investmoscow.ru на протяжении 6 лет остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: на данный момент Инвестпортал Москвы посетило более 10 миллионов человек, ежедневно на него заходит порядка 7 тысяч уникальных пользователей. По итогам недавно завершившегося масштабного редизайна, в дополнение к уже существующим, на сайте добавились новые онлайн-сервисы, делающие ведение бизнеса в столице более комфортным", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Так, один из новых сервисов позволяет в режиме онлайн направить заявку на получение льготных займов, предоставляемых Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Льготный заём – это инструмент господдержки, который дает возможность получения финансирования под 2–5% годовых на срок до 5 лет. На него могут рассчитывать промпредприятия, компании в сфере научных исследований и разработок, а также столичные экспортеры.

Кроме этого, появилась возможность через портал подать заявку на получение субсидии для возмещения части затрат по уплате лизинговых платежей, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в институтах развития РФ. Размер субсидии по лизинговым платежам не должен превышать 100 миллионов рублей в год, а на уплату процентов по кредитам и займам – 200 миллионов рублей в год.

Сервис "Места приложения труда" позволяет в режиме онлайн отправить заявление на присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию объектов промышленно-производственного или административно-делового назначения на территории Москвы. В случае присвоения строительному проекту такого статуса организация-заявитель может получить льготы по выплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка, предоставленного для строительства одного или нескольких многоквартирных жилых зданий, что приведет к снижению себестоимости строительства.

На портале у пользователя также есть возможность направить официальное заявление на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта, который дает инвестору право на получение региональных налоговых льгот (на прибыль, имущество, землю) и преференций по аренде участков. Все отправленные заявки будут отображаться в личном кабинете, где также можно отслеживать статус их рассмотрения.

В свою очередь, сервис по заявке на подбор площадки будет полезен промышленным компаниям, планирующим локализацию или расширение производства на территории Москвы, пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

"Пользователям окажут консультацию по выбору площадки, исходя из оптимальной территориальной локации, от возможностей подключений к инженерным сетям, наличия смежных производств, необходимых для локализации бизнеса. С помощью сервиса можно подобрать помещение либо земельный участок, которые лучше всего подойдут для реализации каждого конкретного инвестиционного проекта в сфере промышленности", – уточнил чиновник.