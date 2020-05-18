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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:19
https://ria.ru/20200518/1571612300.html
Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 17 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_5649fc3bc7fcd09e0aa174ff6f942848.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 17 тысяч

13:19 18.05.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 165 до 17036, всего с начала пандемии умерли 1107 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 16871 случае заражения, 1097 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 17036 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1107 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 9930 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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