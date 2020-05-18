РСПП попросил помочь участникам платежного рынка на фоне коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) просит правительство и Банк России ввести ряд послаблений для участников платежного рынка из-за снижения спроса на их услуги на фоне распространения коронавируса , следует из письма союза.

Как отметили в РСПП, организации, оказывающие платежные услуги, сталкиваются со значительным снижением спроса, прежде всего из-за резкого снижения платежных оборотов. Складывающаяся в платежной сфере ситуация может негативно повлиять на восстановление деловой активности после коронавируса, считают члены союза.

Банк России ранее принял решение с 15 апреля по 30 сентября ограничить эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а с 1 июня по 30 сентября - банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг.

"Просим рассмотреть возможность освобождения от уплаты НДС сумм комиссионных вознаграждений, получаемых организациями, участвующими в оказании услуг в качестве банковских платежных агентов, привлекаемых кредитными организациями", - сказано в письме.

"Просим рассмотреть возможность распространения на организации, оказывающие услуги по информационному и технологическому взаимодействию между участниками расчетов права на пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренного для ИТ-компаний", - также предлагают в РСПП.

По мнению союза, данная мера позволит на 10-15% снизить тарифы таких компаний, что приведет к снижению стоимости платежных услуг, в первую очередь, эквайринга, на сопоставимую величину. Кроме того, это повысит их конкурентоспособность, позволив конкурировать по цене с крупнейшими банками с госучастием, а также в перспективе трех лет позволит увеличить экспорт платежных услуг в объеме порядка 15 миллиардов рублей.