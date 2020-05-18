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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:17
https://ria.ru/20200518/1571612192.html
Мишустин рассказал о средствах на выплаты соцработникам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570534828_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_9f20f7302b41dca7d72e5359adcd57b7.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о средствах на выплаты соцработникам

13:18 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Распоряжение по дополнительным выплатам более 114 тысячам работников соцучреждений, работающих с COVID-19, подписано, на это выделят более 7 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое было 11 мая, президент поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы предоставить доплаты работникам социальных организаций, которые продолжают трудиться в условиях распространения коронавирусной инфекции в домах престарелых, в других подобных организациях. Соответствующее постановление и распоряжение о материальной поддержке таких сотрудников социальных учреждений подписаны", - рассказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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На эти цели, как отметил Мишустин, будет выделено около 7 миллиардов 700 миллионов рублей, что позволит обеспечить выплатами более 114 тысяч специалистов.
"За период с 15 апреля по 15 июля им ежемесячно будет начисляться специальная доплата. Размер ее зависит от того, есть ли в медучреждении больные коронавирусной инфекцией или нет. В первом случае врачи будут получить по 60 тысяч рублей, во втором - по 40 тысяч. Средний медицинский персонал, а также социальные работники, психологи, педагоги, логопеды и другие - по 35 и 25 тысяч соответственно. Младший медицинский персонал и сиделки - по 20 и 15 тысяч соответственно. Технические и другие сотрудники - по 15 и 10 тысяч. Кроме того, для них будет введен сменный режим работы - 14 календарных дней", - добавил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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