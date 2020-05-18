Мишустин рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 для пожилых

"Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас тем более, и мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них, незамедлительно сделаем это", - сказал он.