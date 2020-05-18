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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:17
https://ria.ru/20200518/1571611978.html
Мишустин рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 для пожилых
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 для пожилых

13:17 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Как только появится возможность снять введенные из-за коронавируса ограничения для пожилых, это незамедлительно будет сделано, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас тем более, и мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них, незамедлительно сделаем это", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил Мишустин
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