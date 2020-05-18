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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:16
https://ria.ru/20200518/1571611953.html
В Подмосковье существенно сократилось число пассажиров в автобусах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571560147_0:155:3071:1882_1036x0_80_0_0_182b9945ce37bf896f7424ebd1e59ebc.jpg
РИА Новости

В Подмосковье существенно сократилось число пассажиров в автобусах

13:16 18.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрохожие спускаются в подземный переход
Прохожие спускаются в подземный переход
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число пассажиров в автобусах Московской области сократилось на 74% с начала марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Пассажиропоток в автобусах Московской области сократился на 74% по сравнению с началом марта. Сегодня утром в автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 79% по сравнению с начала марта", - говорится в сообщении.
В общественном транспорте Московской области и Москвы необходимо надевать маску, напомнили в ведомстве. Также "Стрелка", "Тройка" или социальная карта должны быть внесены в цифровой пропуск.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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