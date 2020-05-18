В Подмосковье существенно сократилось число пассажиров в автобусах

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число пассажиров в автобусах Московской области сократилось на 74% с начала марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Пассажиропоток в автобусах Московской области сократился на 74% по сравнению с началом марта. Сегодня утром в автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 79% по сравнению с начала марта", - говорится в сообщении.
В общественном транспорте Московской области и Москвы необходимо надевать маску, напомнили в ведомстве. Также "Стрелка", "Тройка" или социальная карта должны быть внесены в цифровой пропуск.
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