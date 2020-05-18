Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T13:13
https://ria.ru/20200518/1571611586.html
В Красноярске прохожие спасли тонувшую в Енисее девочку
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Красноярске прохожие спасли тонувшую в Енисее девочку

13:12 18.05.2020 (обновлено: 13:13 18.05.2020)
800
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Прохожие в Красноярске спасли девочку, тонувшую в Енисее, сообщили РИА Новости в полиции города.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в воскресенье в Свердловском районе Красноярска.
"По предварительным данным, девочка с подругой гуляла по берегу Енисея и полезла в воду. Начала тонуть, (это) увидели прохожие, спасли, вызвали полицию. Ребенка передали медикам", - рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, ребенок проживает в благополучной семье.
Как сообщили региональные СМИ, девочку спасли трое молодых людей. По информации журналистов, парни вытащили ее из воды и в течение 15 минут приводили в чувство, делая искусственное дыхание и массаж грудной клетки.
Скорая помощь
13 мая, 18:07
В Калининграде спасли ребенка, который провалился в люк и впал в кому
5300000
Обсудить 0
Свердловский районКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Министерство иностранных дел Украины
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Выплата пенсии
Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Автомобиль полиции
Под Волгоградом мужчина после ссоры с сожительницей порезал ее детей
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Руки матери и ребенка
Мамин или папин? Ученые выяснили, на кого из родителей дети похожи больше
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма
Врач
Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
Актриса Татьяна Васильева
Васильева готова оплатить штраф за уход из больницы без результатов теста
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Александр Бастрыкин
Глава СК заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции
Ученые раскрыли секрет куполов итальянских соборов
Вид на город Воронеж
В Воронеже волонтер продавала продукты из наборов для малоимущих
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния