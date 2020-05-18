В Красноярске прохожие спасли тонувшую в Енисее девочку

КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Прохожие в Красноярске спасли девочку, тонувшую в Енисее, сообщили РИА Новости в полиции города.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в воскресенье в Свердловском районе Красноярска.
"По предварительным данным, девочка с подругой гуляла по берегу Енисея и полезла в воду. Начала тонуть, (это) увидели прохожие, спасли, вызвали полицию. Ребенка передали медикам", - рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, ребенок проживает в благополучной семье.
Как сообщили региональные СМИ, девочку спасли трое молодых людей. По информации журналистов, парни вытащили ее из воды и в течение 15 минут приводили в чувство, делая искусственное дыхание и массаж грудной клетки.