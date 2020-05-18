На Кубани медработник умер от коронавируса

По данным регионального оперштаба на понедельник, общее число заболевших COVID-19 на Кубани составляет 2699 человек, выздоровели и выписаны 1323 пациента, 26 человек скончались. За минувшие сутки зафиксировано 94 новых случая коронавируса, выписано из больниц 62 излечившихся.