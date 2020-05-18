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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:10
https://ria.ru/20200518/1571611349.html
На Кубани медработник умер от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

На Кубани медработник умер от коронавируса

13:10 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Медработник с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице в Тихорецке, общее число умерших пациентов с COVID-19 в Краснодарском крае достигло 26, сообщает оперштаб региона.
"41-летний медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, мужчина почувствовал недомогание 6 мая. У него появились кашель, слабость, поднялась температура. 11 мая бригада скорой помощи экстренно доставила его в Тихорецкую ЦРБ, работающую в режиме ковид-госпиталя. В тот же день у него была диагностирована внебольничная полисегментарная двусторонняя пневмония и подтвердился коронавирус. Впоследствии состояние пациента ухудшилось, его перевели на ИВЛ, а затем в реанимацию, где он скончался", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина страдал кардиомиопатией и гипертонической болезнью.
По данным регионального оперштаба на понедельник, общее число заболевших COVID-19 на Кубани составляет 2699 человек, выздоровели и выписаны 1323 пациента, 26 человек скончались. За минувшие сутки зафиксировано 94 новых случая коронавируса, выписано из больниц 62 излечившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТихорецкКраснодарский крайТихорецкий районОбщество
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