Афинский Акрополь стоит пустой, несмотря на бесплатный вход

АФИНЫ, 18 мая - РИА Новости. Афинский Акрополь открылся после двух месяцев карантина.

В связи с отмечаемым 18 мая Международным днем музеев вход в Акрополь в понедельник бесплатный, однако, несмотря на это, посетителей практически нет - за первые два часа пришли полтора – два десятка человек, так что служителей больше, чем туристов.

"Сегодня рабочий день, люди на работе", - сказала РИА Новости министр культуры Лина Мендони, которая приехала к открытию встретить высокопоставленных гостей – президента Греции Катерину Сакелларопулу и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса

Встретить их пришли и несколько десятков журналистов.

В понедельник открылись все археологические объекты, включая 200 памятников с платным входом. Это, в частности, Афинский Акрополь, храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора, Римская Агора, библиотека Адриана в Афинах , храм Посейдона на мысе Сунион, Дельфы, Древний Коринф, Древняя Олимпия, Эпидавр, Амфиполь, храмы острова Самотраки, Микены.

Памятники будут работать по летнему графику - с восьми утра до восьми вечера, при соблюдении всех требований гигиены и безопасности в соответствии с указаниями Национальной системы здравоохранения. Все служащие – в защитных масках.

Перед кассами Акрополя размещены наклейки с надписями "Стойте здесь", разметка нанесена и на дорожках, чтобы не было скопления людей. На парадном входе в Акрополь установлены щиты из прозрачного оргстекла, чтобы разделить потоки входящих и покидающих памятник людей.

По словам кассиров, людей пока мало, но вскоре их будет больше.

Несмотря на небольшое количество туристов, в Акрополе дежурят медицинские сотрудники, чтобы в случае необходимости помочь в 40-градусную жару.

Акрополь является одним из самых посещаемых памятников в Греции – в прошлом году его посетили 3,47 миллиона человек.

Нет людей утром и в Древней Агоре, Римской Агоре, на Ареопаге – скале перед Акрополем.