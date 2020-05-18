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2020-05-18T13:51
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Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
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РИА Новости

Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

13:09 18.05.2020 (обновлено: 13:51 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии
Выплата пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде.
По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.
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В Минтруде также напомнили, что показатель определяется федеральным законом на основании официальных данных на конкретный год и используется для расчета ежемесячного размера выплаты.
"Накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а ожидаемый период выплаты — величина, которая используется однократно, для расчета ежемесячного размера пенсии. На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет", — отметили в министерстве, добавив, что после назначения накопительная пенсия может пересматриваться только в сторону увеличения.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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Ничего не понятно, о чем статья? Пенсионную реформу отмените!
18 мая, 13:43
nnuxser
8331104
Отлично! Получайте то, что заслужили.
18 мая, 13:51
Владимир Владимирович
2791305
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