Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде

По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.

В Минтруде также напомнили, что показатель определяется федеральным законом на основании официальных данных на конкретный год и используется для расчета ежемесячного размера выплаты.