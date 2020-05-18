Этапы снятия ограничений в российских регионах

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса. Ведомство предложило трехступенчатую схему, которая опирается на три основных показателя — коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват населения тестированием. Какими должны быть значения этих показателей, чтобы началась отмена ограничений, а также что откроют и разрешат на каждом этапе — в инфографике Ria.ru.