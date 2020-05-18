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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:44
https://ria.ru/20200518/1571611117.html
Этапы снятия ограничений в российских регионах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571622241_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_41aec6157433fff31906705e26634ee0.png
РИА Новости

Этапы снятия ограничений в российских регионах

15:44 18.05.2020
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса. Ведомство предложило трехступенчатую схему, которая опирается на три основных показателя — коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват населения тестированием. Какими должны быть значения этих показателей, чтобы началась отмена ограничений, а также что откроют и разрешат на каждом этапе — в инфографике Ria.ru.
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Распространение нового коронавирусаСфера услугФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТорговляОбществоИнфографикаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
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