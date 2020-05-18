Онлайн-конференция депутата ГД Геннадия Онищенко о ситуации с пандемией

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20 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященную ситуации с коронавирусом в России.