Онлайн-конференция депутата ГД Геннадия Онищенко о ситуации с пандемией

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Можно ли говорить, что заболеваемость в стране демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению? Насколько действенным оказался режим самоизоляции? Почему необходимо носить маску и перчатки в общественных местах? Когда можно ожидать смягчения ограничительных мер в Москве и регионах? Насколько вероятны прогнозы о второй и третьей волнах эпидемии? На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
Можно ли говорить, что заболеваемость в стране демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению? Насколько действенным оказался режим самоизоляции? Почему необходимо носить маску и перчатки в общественных местах? Когда можно ожидать смягчения ограничительных мер в Москве и регионах? Насколько вероятны прогнозы о второй и третьей волнах эпидемии? На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru