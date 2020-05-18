Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T13:05
https://ria.ru/20200518/1571611026.html
Онлайн-конференция депутата ГД Геннадия Онищенко о ситуации с пандемией
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Онлайн-конференция депутата ГД Геннадия Онищенко о ситуации с пандемией

13:05 18.05.2020
24
20 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященную ситуации с коронавирусом в России.
Задать вопрос

Можно ли говорить, что заболеваемость в стране демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению? Насколько действенным оказался режим самоизоляции? Почему необходимо носить маску и перчатки в общественных местах? Когда можно ожидать смягчения ограничительных мер в Москве и регионах? Насколько вероятны прогнозы о второй и третьей волнах эпидемии? На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.

По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Александр Козлов: о переносе планов развития Арктики не может быть и речи
ОНФ предлагает присвоить Кавминводам статус охраняемого курорта
Санатории Кавминвод планируют открыться для туристов
Аппарат искусственной вентиляции легких
В Подмосковье две тысячи пациентов находятся на кислородной поддержке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Дистанционная разметка на платформе станции метро Арбатская
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала данные по коронавирусу за последний день оптимистичными
Врач
В Подмосковье выросла смертность от пневмонии
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
В Сочи с 1 июня будут открыты 65 пляжей санаториев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Циолковском зафиксировали первый случай заражения COVID-19
Креветки
Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала, когда могут разрешить прогулки
Женщины в защитных масках на Красной площади в Москве
Названы условия открытия кинотеатров и спортзалов
Выплата пенсии
Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Танкер Stena Impero
Иранские военные заявили о готовности ответить на нападение на танкеры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния