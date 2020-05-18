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2020-05-18T13:14
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Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
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РИА Новости

Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос

13:05 18.05.2020 (обновлено: 13:14 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее Маск предложил сбросить множество ядерных бомб на Марс для превращения климата на нем в земной.

"Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия - очевидный", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По его мнению, Штаты "берут курс на милитаризацию космоса".
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Илон МаскРоскосмосSpaceXКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинСША
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