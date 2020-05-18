Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее Маск предложил сбросить множество ядерных бомб на Марс для превращения климата на нем в земной.
"Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия - очевидный", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.
По его мнению, Штаты "берут курс на милитаризацию космоса".