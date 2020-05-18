Голикова назвала данные по коронавирусу за последний день оптимистичными

"Хотела бы поговорить сегодня не о данных за последний день - они оптимистично выглядят по сравнению с предыдущими днями, - хотела бы поговорить о последней неделе, поскольку для нас она была очень серьезная. В период этой недели мы с вами должны были наблюдать то, как отразилось проведение праздничных дней на структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и 11 числа президент страны принял решение об отмене нерабочих дней и, соответственно, работе отдельных отраслей промышленности, транспорта, стройки, агропромышленного комплекса и так далее", - сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.