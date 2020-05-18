Голикова назвала данные по коронавирусу за последний день оптимистичными

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Данные по коронавирусу за последний день выглядят оптимистично, темп прироста новых случаев заболевания снизился на 23,4%, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"Хотела бы поговорить сегодня не о данных за последний день - они оптимистично выглядят по сравнению с предыдущими днями, - хотела бы поговорить о последней неделе, поскольку для нас она была очень серьезная. В период этой недели мы с вами должны были наблюдать то, как отразилось проведение праздничных дней на структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и 11 числа президент страны принял решение об отмене нерабочих дней и, соответственно, работе отдельных отраслей промышленности, транспорта, стройки, агропромышленного комплекса и так далее", - сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
При этом, по ее словам, есть определенная тревога по поводу того, как будет вести себя новая коронавирусная инфекция
"Что у нас произошло за последнюю неделю - в целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил на последний день в абсолютный цифрах 8926 случаев", - подчеркнула она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.