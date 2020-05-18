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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:03
https://ria.ru/20200518/1571610636.html
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

13:01 18.05.2020 (обновлено: 14:03 18.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Вирус послушался президента и остановился
18 мая, 13:40
Алексей Metal
11422003
В нашем районе самоизоляцию как минимум с начала мая уже массово игнорируют. Детей полно на площадках, машины пробки создают, люди в парках - как и прежде... А заболеваемость падает...Вот Мишустин на своем примере показал, что корона не так опасна, как ее распиарили в СМИ...
18 мая, 13:42
Юрий Баженов
4172107
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