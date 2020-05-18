Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.