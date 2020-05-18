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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:59
https://ria.ru/20200518/1571610502.html
Роспотребнадзор призвал вдвое сократить число посадочных мест в самолетах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571606862_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_40e29385cb987e5d19edec32c16aebb8.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор призвал вдвое сократить число посадочных мест в самолетах

12:58 18.05.2020 (обновлено: 12:59 18.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтюардесса в бизнес-классе
Стюардесса в бизнес-классе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стюардесса в бизнес-классе. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует вдвое сократить число посадочных мест в самолетах в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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