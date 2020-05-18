В Кировской области пропал четырехлетний мальчик

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Четырехлетний мальчик пропал в Лебяжском районе Кировской области, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По информации, размещенной в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Кировской области в социальной сети "ВКонтакте", четырехлетнего мальчика в последний раз видели вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района.
"В Лебяжском районе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 4-летнего мальчика. В настоящее время руководитель и следователь Уржумского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Кировской области, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления выехали на место пропажи ребенка", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Поиск мальчика ведется совместно с сотрудниками полиции и волонтерами. Следователи выясняют обстоятельства и причины пропажи ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Кировской области, в свою очередь, организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. "В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики при осуществлении полномочий по месту проживания разыскиваемого ребенка", - отмечается в сообщении ведомства.