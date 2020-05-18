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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:53
https://ria.ru/20200518/1571610178.html
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571459032_0:68:3297:1923_1036x0_80_0_0_81de0eb2517c063c17bc8f9fa3ca2668.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии

12:53 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДистанционная разметка на платформе станции метро "Арбатская"
Дистанционная разметка на платформе станции метро Арбатская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дистанционная разметка на платформе станции метро "Арбатская". Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте службы.
"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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