Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.