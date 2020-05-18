Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте службы.
"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.