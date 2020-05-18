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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:14
https://ria.ru/20200518/1571610079.html
Режим самоизоляции в России позволил выиграть время, заявил Мишустин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Режим самоизоляции в России позволил выиграть время, заявил Мишустин

12:52 18.05.2020 (обновлено: 13:14 18.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в РФ позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой. Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев. Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
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