Режим самоизоляции в России позволил выиграть время, заявил Мишустин

"Все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой. Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев. Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.