В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наибольшее число пациентов с коронавирусом в Подмосковье выявлено в Королеве и Подольске, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Королев 1453 (+63 за сутки), Подольск 1446 (+34), Красногорск 1424 (+59)", - говорится в сообщении.
За все время в регионе было зафиксировано 3 140 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, из них около 1,5 тысячи человек из Москвы, рассказали в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.