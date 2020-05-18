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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:51
https://ria.ru/20200518/1571610038.html
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:51 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наибольшее число пациентов с коронавирусом в Подмосковье выявлено в Королеве и Подольске, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Королев 1453 (+63 за сутки), Подольск 1446 (+34), Красногорск 1424 (+59)", - говорится в сообщении.
За все время в регионе было зафиксировано 3 140 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, из них около 1,5 тысячи человек из Москвы, рассказали в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Общество
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