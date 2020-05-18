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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:45
https://ria.ru/20200518/1571610002.html
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338284_0:359:2973:2031_1036x0_80_0_0_9c1b724155a335fdf003bdc11a472baf.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки

12:50 18.05.2020 (обновлено: 13:45 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
"Определенные послабления, такие как прогулки по улице, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже только вместе, вдвоем, и с социальным дистанцированием возможны на первом этапе... и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли", - заявила Попова в интервью каналу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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