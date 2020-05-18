В Ереване с 20 мая откроются детские сады

ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Детские сады в Ереване откроются с 20 мая, несмотря на коронавирусную инфекцию, сообщил в понедельник журналистам вице-мэр армянской столицы Тигран Вирабян.
"Детские сады откроются в Ереване с 20 мая. Мэрией установлены особые правила. В первую очередь детсады смогут посещать дети, оба родителя которых работают или работает только мать, а также дети из необеспеченных семей", - сказал Вирабян. По его словам, мэрия связалась со свыше 30 тысяч родителей, дети которых посещали 161 детсад в Ереване, и 11 тысяч из них пожелали привести своих малышей в дошкольные учреждения.
Вирабян добавил, что мэрия заказала на месяц для сотрудников детсадов 160 тысяч масок и несколько тысяч литров дезинфицирующих средств. "Примерно 20-22% сотрудников, находящихся в группе риска, не выйдут на работу, но сохранят зарплату", - сказал вице-мэр.
По его словам, вход в дошкольные учреждения для родителей будет категорически запрещен, каждое утро сотрудникам предписано измерять температуру детей, планируется исключить игры, предусматривающие тесное общение малышей. Специалисты будут ежедневно дезинфицировать территории дошкольных учреждений, ужесточена процедура поставок продуктов питания.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на понедельник, выявлены 4823 случая заражения, излечились 2019 пациентов, 61 человек скончался. С18 мая полностью возобновлена работа общественного транспорта, открываются места торговли, объекты общепита смогут предоставлять услуги также в закрытых помещениях, будут действовать спортивные залы, открыты культурно-исторические места, запланирован ряд других послаблений. Ранее была разрешена работа промышленных предприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.