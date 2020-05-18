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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:50
https://ria.ru/20200518/1571609956.html
В Ереване с 20 мая откроются детские сады
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

В Ереване с 20 мая откроются детские сады

12:50 18.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Детские сады в Ереване откроются с 20 мая, несмотря на коронавирусную инфекцию, сообщил в понедельник журналистам вице-мэр армянской столицы Тигран Вирабян.
"Детские сады откроются в Ереване с 20 мая. Мэрией установлены особые правила. В первую очередь детсады смогут посещать дети, оба родителя которых работают или работает только мать, а также дети из необеспеченных семей", - сказал Вирабян. По его словам, мэрия связалась со свыше 30 тысяч родителей, дети которых посещали 161 детсад в Ереване, и 11 тысяч из них пожелали привести своих малышей в дошкольные учреждения.
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
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Вирабян добавил, что мэрия заказала на месяц для сотрудников детсадов 160 тысяч масок и несколько тысяч литров дезинфицирующих средств. "Примерно 20-22% сотрудников, находящихся в группе риска, не выйдут на работу, но сохранят зарплату", - сказал вице-мэр.
По его словам, вход в дошкольные учреждения для родителей будет категорически запрещен, каждое утро сотрудникам предписано измерять температуру детей, планируется исключить игры, предусматривающие тесное общение малышей. Специалисты будут ежедневно дезинфицировать территории дошкольных учреждений, ужесточена процедура поставок продуктов питания.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на понедельник, выявлены 4823 случая заражения, излечились 2019 пациентов, 61 человек скончался. С18 мая полностью возобновлена работа общественного транспорта, открываются места торговли, объекты общепита смогут предоставлять услуги также в закрытых помещениях, будут действовать спортивные залы, открыты культурно-исторические места, запланирован ряд других послаблений. Ранее была разрешена работа промышленных предприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЕреванАрменияВ мире
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