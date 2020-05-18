В Ереване с 20 мая откроются детские сады

"Детские сады откроются в Ереване с 20 мая. Мэрией установлены особые правила. В первую очередь детсады смогут посещать дети, оба родителя которых работают или работает только мать, а также дети из необеспеченных семей", - сказал Вирабян. По его словам, мэрия связалась со свыше 30 тысяч родителей, дети которых посещали 161 детсад в Ереване, и 11 тысяч из них пожелали привести своих малышей в дошкольные учреждения.