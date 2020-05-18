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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:50
https://ria.ru/20200518/1571609877.html
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571339370_0:0:2400:1350_1036x0_80_0_0_9e8d6fc0d8aa1d3b744dd026ba34dcc6.jpg
РИА Новости

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

12:49 18.05.2020 (обновлено: 13:50 18.05.2020)
330035
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Он пояснил, что это возможно, поскольку в этих субъектах "за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными".

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", — добавил премьер.

Он отметил, что режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости.
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Мишустин также уточнил, что ограничения для пожилых людей снимут сразу, как только появится такая возможность.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в регионах наблюдается увеличение темпов прироста новых случаев коронавируса на 8,1 процента, кроме Московского региона.
В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Смотрю новости и не могу понять,у нас Коституцию растоптали и выкинули уже, т.к знают,что скоро новая будет???? Реально я не понимаю
18 мая, 13:38
НСНиколай Семенов
4300737
Огласите весь список, пожалуйста...
18 мая, 12:58
kkristallovich_r
4190001
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