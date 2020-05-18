Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер, заявил премьер-министр В России 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он пояснил, что это возможно, поскольку в этих субъектах "за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными".

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", — добавил премьер.

Он отметил, что режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости.

Мишустин также уточнил, что ограничения для пожилых людей снимут сразу, как только появится такая возможность.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в регионах наблюдается увеличение темпов прироста новых случаев коронавируса на 8,1 процента, кроме Московского региона.

В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 пациента скончались.