Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава ПФР Максим Топилин заявил, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам вне графика, чтобы избежать ажиотажа в отделениях почты и банков.
"Мы совместно с банковскими структурами, совместно с почтой договорились о том, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам значительно раньше, вне графика", - сказал он в программе "Поздняков", которая размещена на сайте "НТВ".
Топилин отметил, что это было сделано, чтобы избежать ажиотажа в отделениях почты и банка.
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