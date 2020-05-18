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2020-05-18T12:48
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Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель
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РИА Новости

Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель

12:48 18.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава ПФР Максим Топилин заявил, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам вне графика, чтобы избежать ажиотажа в отделениях почты и банков.
"Мы совместно с банковскими структурами, совместно с почтой договорились о том, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам значительно раньше, вне графика", - сказал он в программе "Поздняков", которая размещена на сайте "НТВ".
Топилин отметил, что это было сделано, чтобы избежать ажиотажа в отделениях почты и банка.
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НТВ (телеканал)Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинОбщество
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