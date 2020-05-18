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2020-05-18T14:21
https://ria.ru/20200518/1571609740.html
Роспотребнадзор подготовит рекомендации для запуска всех видов транспорта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор подготовит рекомендации для запуска всех видов транспорта

12:47 18.05.2020 (обновлено: 14:21 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор должен в течение ближайших полутора недель подготовить рекомендации для запуска всех видов транспорта, там будет предусмотрен масочный режим для всех, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть правила для железнодорожного транспорта, для автомобильного транспорта, и по поручению президента РФ совместно с Министерством транспорта РФ в течение ближайших 1,5 недель мы должны подготовить специальные рекомендации, обновленные, актуализированные взамен тех, которые действовали раньше, в другой период, для того, чтобы можно было запускать все возможные виды транспорта и это не несло бы риска ни экипажу, ни людям, которые передвигаются и пользуются этим транспортом. Там, конечно же, в первую очередь предусмотрен масочный режим", - заявила Попова в интервью каналу "Россия 24".
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