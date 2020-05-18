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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:18
https://ria.ru/20200518/1571609649.html
В Минздраве оценили эффективность средств защиты медиков от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501578_32:0:2556:1420_1036x0_80_0_0_4701238499b99037c717fd94e5fa2c4c.jpg
РИА Новости

В Минздраве оценили эффективность средств защиты медиков от COVID-19

12:46 18.05.2020 (обновлено: 13:18 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Использование средств индивидуальной защиты не всегда предохраняет врачей и медперсонал от заражения коронавирусом, заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
"Умирают, конечно, и медицинские работники, они первые, кто на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией подвергаются опасности инфицирования", — сказал Брико на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли Medicine & Pharma.
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По его словам, длительный контакт с пациентом, учитывая то, что SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, играет свою роль. Согласно статистике ВОЗ, среди зараженных коронавирусом доля медиков составляет около 20%, добавил Брико.

Пандемия COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 290 тысяч, более 70 тысяч пациентов вылечились, 2722 скончались. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых заболевших — на 783 меньше, чем 17 мая.
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Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,5 миллиона человек, свыше 307 тысяч из них погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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