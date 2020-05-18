В Минздраве оценили эффективность средств защиты медиков от COVID-19

"Умирают, конечно, и медицинские работники, они первые, кто на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией подвергаются опасности инфицирования", — сказал Брико на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли Medicine & Pharma.