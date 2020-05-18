В Минздраве оценили эффективность средств защиты медиков от COVID-19

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Использование средств индивидуальной защиты не всегда предохраняет врачей и медперсонал от заражения коронавирусом, заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
"Умирают, конечно, и медицинские работники, они первые, кто на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией подвергаются опасности инфицирования", — сказал Брико на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли Medicine & Pharma.
По его словам, длительный контакт с пациентом, учитывая то, что SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, играет свою роль. Согласно статистике ВОЗ, среди зараженных коронавирусом доля медиков составляет около 20%, добавил Брико.
Пандемия COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 290 тысяч, более 70 тысяч пациентов вылечились, 2722 скончались. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых заболевших — на 783 меньше, чем 17 мая.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,5 миллиона человек, свыше 307 тысяч из них погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.