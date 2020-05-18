Лаборатория "Хеликс" начала делать тесты на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Частная лабораторная служба "Хеликс" запустила тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю Частная лабораторная служба "Хеликс" запустила тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, в более чем 350 центрах по всей России, говорится в сообщении компании.

"Хеликс" начинает выполнять анализ, дающий ответ о наличии или отсутствии антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Тестирование будет доступно розничным клиентам компании в более чем 350 центрах "Хеликс" по всей России, а также корпоративным партнерам – частным и государственным медицинским учреждениям", - сказано в сообщении.

Стоимость анализа во всех регионах будет единой и составит 1600 рублей без учета стоимости взятия венозной крови. Срок выполнения анализа – до двух суток, без учета дня сдачи анализа.

Для выполнения исследования будут использоваться тест-системы производства ФГБУ "НМИЦ гематологии", метод исследования – иммуноферментный анализ (ИФА). Чувствительность теста составляет более 95%, специфичность – 98%.

По словам медицинского директора "Хеликс" Дмитрия Денисова, в настоящее время нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет к возбудителю и какая именно концентрация специфических антител в крови является достаточной для полноценной длительной защиты от повторного заражения. "Однако именно массовое тестирование на наличие антител в крови и определение их концентрации позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях", - прокомментировал он.

В ближайшее время "Хеликс" также планирует запустить количественный тест на IgG. Для выполнения исследования компания будет использовать итальянские тест-системы DiaSorin, метод исследования – иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) на оборудовании того же производителя – Liaison XL.