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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:44
https://ria.ru/20200518/1571609469.html
Лаборатория "Хеликс" начала делать тесты на антитела к коронавирусу
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РИА Новости

Лаборатория "Хеликс" начала делать тесты на антитела к коронавирусу

12:44 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Частная лабораторная служба "Хеликс" запустила тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, в более чем 350 центрах по всей России, говорится в сообщении компании.
"Хеликс" начинает выполнять анализ, дающий ответ о наличии или отсутствии антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Тестирование будет доступно розничным клиентам компании в более чем 350 центрах "Хеликс" по всей России, а также корпоративным партнерам – частным и государственным медицинским учреждениям", - сказано в сообщении.
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Стоимость анализа во всех регионах будет единой и составит 1600 рублей без учета стоимости взятия венозной крови. Срок выполнения анализа – до двух суток, без учета дня сдачи анализа.
Для выполнения исследования будут использоваться тест-системы производства ФГБУ "НМИЦ гематологии", метод исследования – иммуноферментный анализ (ИФА). Чувствительность теста составляет более 95%, специфичность – 98%.
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По словам медицинского директора "Хеликс" Дмитрия Денисова, в настоящее время нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет к возбудителю и какая именно концентрация специфических антител в крови является достаточной для полноценной длительной защиты от повторного заражения. "Однако именно массовое тестирование на наличие антител в крови и определение их концентрации позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях", - прокомментировал он.
В ближайшее время "Хеликс" также планирует запустить количественный тест на IgG. Для выполнения исследования компания будет использовать итальянские тест-системы DiaSorin, метод исследования – иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) на оборудовании того же производителя – Liaison XL.
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