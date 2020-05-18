В Ставрополе автокран упал на газовую трубу

"От диспетчера ЕДДС города Ставрополь поступило сообщение о том, что в 10.10 в Ставрополе, на улице Краснофлотской 88, произошло падение автокрана на газовую трубу диаметром 100 мм. В результате без газоснабжения остался многоквартирный девятиэтажный дом: 550 человек, из них 158 детей", - говорится в сообщении.