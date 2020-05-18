В Ставрополе автокран упал на газовую трубу

ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Автокран упал на газовую трубу в Ставрополе, один человек пострадал и 550 остались без газа, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"От диспетчера ЕДДС города Ставрополь поступило сообщение о том, что в 10.10 в Ставрополе, на улице Краснофлотской 88, произошло падение автокрана на газовую трубу диаметром 100 мм. В результате без газоснабжения остался многоквартирный девятиэтажный дом: 550 человек, из них 158 детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадало остекление лоджии в восьми квартирах. "В результате происшествия пострадал один человек, у него перелом ноги", - добавляется в сообщении.
На месте работают все экстренные службы, информация уточняется, отметили в ГУ МЧС.