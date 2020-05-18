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2020-05-18T12:42
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В Ставрополе автокран упал на газовую трубу
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РИА Новости

В Ставрополе автокран упал на газовую трубу

12:42 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Автокран упал на газовую трубу в Ставрополе, один человек пострадал и 550 остались без газа, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"От диспетчера ЕДДС города Ставрополь поступило сообщение о том, что в 10.10 в Ставрополе, на улице Краснофлотской 88, произошло падение автокрана на газовую трубу диаметром 100 мм. В результате без газоснабжения остался многоквартирный девятиэтажный дом: 550 человек, из них 158 детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадало остекление лоджии в восьми квартирах. "В результате происшествия пострадал один человек, у него перелом ноги", - добавляется в сообщении.
На месте работают все экстренные службы, информация уточняется, отметили в ГУ МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайСтавропольПроисшествия
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