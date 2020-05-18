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2020-05-18T12:40
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США до сих пор не определились с позицией по ДСНВ, заявил Рябков
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РИА Новости

США до сих пор не определились с позицией по ДСНВ, заявил Рябков

12:40 18.05.2020
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© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США продолжают сохранять неопределенность по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что срок его действия заканчивается в феврале 2021 года. Ранее российская сторона заявила, что РФ предлагает США продлить договор на пять лет без предварительных условий.
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"Мы предложили сделать это как можно скорее, незамедлительно. Однако американцы до сих пор не могут определиться со своей позицией и продолжают сохранять неопределенность вокруг этого вопроса, хотя времени осталось в обрез", - сказал Рябков в ходе лекции в МГИМО.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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