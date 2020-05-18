США до сих пор не определились с позицией по ДСНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США продолжают сохранять неопределенность по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что срок его действия заканчивается в феврале 2021 года. Ранее российская сторона заявила, что РФ предлагает США продлить договор на пять лет без предварительных условий.
"Мы предложили сделать это как можно скорее, незамедлительно. Однако американцы до сих пор не могут определиться со своей позицией и продолжают сохранять неопределенность вокруг этого вопроса, хотя времени осталось в обрез", - сказал Рябков в ходе лекции в МГИМО.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.