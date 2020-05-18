МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Почти у половины пациентов нет симптомов болезни.
Больше всего новых инфицированных по-прежнему в Москве (3238), но цифра снизилась до апрельских показателей. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 65 лет, также 9% среди них - дети.
"41,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, еще 5,8% – старше 80 лет", - уточнили в оперштабе.
Число заразившихся коронавирусом за весь период составило 290 678. Из них 70 209 выздоровели, 2722 человека скончались. Проведено более семи миллионов тестов.
Ситуация стабилизируется
В свою очередь, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико выразил надежду, что Россия уже вошла в фазу стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, и постепенно в стране начнут снимать ограничительные меры.
Он отметил, что пандемия заставит смотреть иначе на многие вопросы, в том числе, скорее всего, придется перестроить фармацевтическую промышленность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.