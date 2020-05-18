В Испании расширили список аэропортов, принимающих международные рейсы

Все пассажиры, которые приезжают из-за рубежа, должны проходить медицинский контроль. Кроме того, с 15 мая все прибывающие из-за границы должны проходить двухнедельных карантин. Выходить из дома они могут лишь за продуктами, лекарствами, чтобы добраться до больницы или в случае крайней необходимости. При этом они должны в обязательном порядке носить вне дома маски. Медицинские службы обязаны контролировать их самочувствие, а в случае появления симптомов коронавируса, они сами должны связаться с соответствующими службами.