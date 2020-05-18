В Испании расширили список аэропортов, принимающих международные рейсы

МАДРИД, 18 мая – РИА Новости. Испанские власти расширили список аэропортов, которые будут принимать рейсы из-за рубежа, сообщил министр транспорта Хосе Луис Абалос.
На прошлой неделе испанское правительство приняло постановление, согласно которому лишь пять испанских аэропортов смогут это делать, – речь идет об аэропортах Мадрида, Барселоны, Гран-Канарии, Малаги и Пальмы-де-Майорки. Указ вступил в силу в минувшую субботу и будет действовать до 24 мая, но срок может быть продлен.
Однако под давлением региональных властей министерство транспорта согласилось включить в список еще ряд аэропортов.
"Чтобы удовлетворить спрос на полеты, мы включим аэропорты Аликанте, Валенсии, Тенерифе-Юг, Фуэртевентуры, Лансароте, Севильи, Ибицы и Менорки как точки въезда с возможностью оказания услуг для международных чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", - написал министр транспорта в Twitter.
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Все пассажиры, которые приезжают из-за рубежа, должны проходить медицинский контроль. Кроме того, с 15 мая все прибывающие из-за границы должны проходить двухнедельных карантин. Выходить из дома они могут лишь за продуктами, лекарствами, чтобы добраться до больницы или в случае крайней необходимости. При этом они должны в обязательном порядке носить вне дома маски. Медицинские службы обязаны контролировать их самочувствие, а в случае появления симптомов коронавируса, они сами должны связаться с соответствующими службами.
Испания ужесточила правила пересечения своих воздушных и морских границ, введенные 23 марта, и продлила ограничительные меры до 24 мая, в случае необходимости их действие может быть вновь продлено. Попасть в Испанию по морю или воздушным путем могут только испанцы или те, у кого есть вид на жительство, работники приграничных районов, медицинский персонал, персонал по уходу за пожилыми людьми, дипломаты, те, кто путешествует исключительно по рабочим причинам или в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также экипажи грузовых кораблей и воздушных судов.
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