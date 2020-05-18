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Туризм
2020-05-18T12:58
https://ria.ru/20200518/1571609030.html
В Испании расширили список аэропортов, принимающих международные рейсы
https://cdn24.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_0:0:2362:1329_1036x0_80_0_0_4bb9aea32116a238aa0f391a9ba1a779.jpg
РИА Новости

В Испании расширили список аэропортов, принимающих международные рейсы

12:40 18.05.2020 (обновлено: 12:58 18.05.2020)
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CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 18 мая – РИА Новости. Испанские власти расширили список аэропортов, которые будут принимать рейсы из-за рубежа, сообщил министр транспорта Хосе Луис Абалос.
На прошлой неделе испанское правительство приняло постановление, согласно которому лишь пять испанских аэропортов смогут это делать, – речь идет об аэропортах Мадрида, Барселоны, Гран-Канарии, Малаги и Пальмы-де-Майорки. Указ вступил в силу в минувшую субботу и будет действовать до 24 мая, но срок может быть продлен.
Однако под давлением региональных властей министерство транспорта согласилось включить в список еще ряд аэропортов.
"Чтобы удовлетворить спрос на полеты, мы включим аэропорты Аликанте, Валенсии, Тенерифе-Юг, Фуэртевентуры, Лансароте, Севильи, Ибицы и Менорки как точки въезда с возможностью оказания услуг для международных чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", - написал министр транспорта в Twitter.
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Ранее правительство также ограничило список портов, куда смогут прибывать пассажирские суда из иностранных государств, - Барселона, Бильбао, Пальмас-де-Гран-Канария, Малага, Тенерифе, Валенсия и Виго. Исключения могут быть сделаны для некоммерческих рейсов, грузовых, гуманитарных и спецрейсов.
Все пассажиры, которые приезжают из-за рубежа, должны проходить медицинский контроль. Кроме того, с 15 мая все прибывающие из-за границы должны проходить двухнедельных карантин. Выходить из дома они могут лишь за продуктами, лекарствами, чтобы добраться до больницы или в случае крайней необходимости. При этом они должны в обязательном порядке носить вне дома маски. Медицинские службы обязаны контролировать их самочувствие, а в случае появления симптомов коронавируса, они сами должны связаться с соответствующими службами.
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