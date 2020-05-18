В Хабаровском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса

"По месту инфицирования в семье отмечается 30% заболевших, и нужно сказать, что количество заболевших в семейных очагах увеличилось на 5-6%. В медицинских организациях - 22%. Там, где люди затрудняются сказать, где они заразились, мы их называем как "контакт не установлен", заболело почти 25%", - сказала Зайцева.