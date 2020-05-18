В Хабаровском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса

ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Четвертая часть из всех заболевших коронавирусом в Хабаровском крае не знают, где могли заразиться инфекцией, сообщила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева.
"По месту инфицирования в семье отмечается 30% заболевших, и нужно сказать, что количество заболевших в семейных очагах увеличилось на 5-6%. В медицинских организациях - 22%. Там, где люди затрудняются сказать, где они заразились, мы их называем как "контакт не установлен", заболело почти 25%", - сказала Зайцева.
По ее словам, самое большое число инфицированных отмечается возрастных группах 30-49 лет и 50-64 года, это 30% и 27,7% соответственно. Среди всех заболевших 15% - работники медицинских организаций.
Согласно информации краевых властей, всего с начала пандемии в регионе выявлено 1,27 тысячи заболевших. Из них 573 человека выздоровели, 9 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. На лечении находится 691 пациент. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.