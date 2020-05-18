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2020-05-18T12:38
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Россия ответит на агрессивные выпады США, заявил Рябков
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РИА Новости

Россия ответит на агрессивные выпады США, заявил Рябков

12:38 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия будет отвечать на все агрессивные выпады со стороны США, не скатываясь в конфронтацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию", - сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.
"Открыты к сотрудничеству с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если там проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе", - отметил замглавы МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 12:30
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