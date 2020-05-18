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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:38
https://ria.ru/20200518/1571608819.html
СК проверит сообщение о недоплате мурманским врачам
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РИА Новости

СК проверит сообщение о недоплате мурманским врачам

12:38 18.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МУРМАНСК, 18 мая – РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят проверки данных СМИ о том, что врачи получили выплаты за работу с коронавирусными больными не в полном объеме, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
"После распространения в средствах массовой информации публикаций, содержащих сведения о получении медицинскими работниками выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, не в полном объеме, региональным СК России инициирован ряд доследственных проверок", - говорится в сообщении.
Следователями устанавливаются причины выплаты предусмотренного законом дополнительного материального стимулирования медикам не в полном объеме. По результатам проверок будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверок находится на контроле руководства следственного управления.
Власти Мурманской области в понедельник на оперативном совещании заявили, что полностью выплатили стимулирующие доплаты медикам за работу с больными коронавирусом после того, как за апрель ошибочно были начислены выплаты за часы и минуты работы с такими пациентами.
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Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщил, что 16 мая были сделаны перерасчеты выплат за апрель, а 17 мая все доплаты всем работникам были перечислены на банковские карты или в ряде учреждений через кассу получены самими работниками. Всего, по его данным, за апрель выплаты из федерального бюджета получили 614 работников на общую сумму 47,1 миллиона рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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