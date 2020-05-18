Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:35
https://ria.ru/20200518/1571608534.html
В ПФР советуют приходить за выплатами на детей по предварительной записи
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/11/1563821196_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_fbda1283cd272356c4e2002d6fb6164f.jpg
РИА Новости

В ПФР советуют приходить за выплатами на детей по предварительной записи

12:35 18.05.2020
299
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин рекомендует родителям детей от 3 до 16 лет, которым полагаются выплаты в 10 тысяч рублей, при невозможности оформить заявление дистанционно через портал Госуслуг приходить в отделения фонда по предварительной записи.

"Мы не можем ограничить подачу заявлений только через электронные сервисы, только через портал Госуслуг, страна большая, люди по-разному привыкли общаться с государством. Поэтому, безусловно, мы принимаем заявления и в отделениях Пенсионного фонда. Порядка 80 тысяч заявлений уже поступило через клиентские службы", - рассказал Топилин в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ.

По его словам, в ПФР стараются "купировать различные ситуации", поскольку "иногда бывает, что где-то и очередь выстроится". "Но все-таки нормальная ситуация - это когда все происходит по предварительной записи, с учетом тех рисков, которые сегодня есть, с учетом коронавирусной инфекции, мы очень рекомендуем мамам, папам, если они подают заявления, все-таки делать это по предварительной записи, тогда это более удобно, комфортно и безопасно", - подчеркнул Топилин.
Глава ПФР ответил утвердительно на вопрос о том, фиксируют ли в фонде ажиотаж в связи с подачей заявкой на такую выплату, но предположил, что основной массив заявлений в течение ближайших недель все же пройдет.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
13 мая, 14:20
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
201003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинОбщество
Рекомендуем
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
В Сочи с 1 июня будут открыты 65 пляжей санаториев
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Голосование
Наблюдение за дистанционным голосованием возможно, заявили эксперты
Сергей Рябков
Россия ответит на агрессивные выпады США, заявил Рябков
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Роспотребнадзор подготовит рекомендации для запуска всех видов транспорта
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Полицейский в Триполи
Дело задержанных в Ливии россиян еще расследуют, сообщил адвокат
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков не исключил роста антироссийских настроений перед выборами в США
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 для пожилых
Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Стоп-кадр видео
Генпрокуратура ПНС Ливии предъявила обвинения двум россиянам
Цех розлива водки
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста товарного знака водки "Столичная"
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Попова заявила о нестабильной ситуации с COVID-19 в семи регионах
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния