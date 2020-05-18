В ПФР советуют приходить за выплатами на детей по предварительной записи

"Мы не можем ограничить подачу заявлений только через электронные сервисы, только через портал Госуслуг, страна большая, люди по-разному привыкли общаться с государством. Поэтому, безусловно, мы принимаем заявления и в отделениях Пенсионного фонда. Порядка 80 тысяч заявлений уже поступило через клиентские службы", - рассказал Топилин в интервью программе " Поздняков " на канале НТВ.

По его словам, в ПФР стараются "купировать различные ситуации", поскольку "иногда бывает, что где-то и очередь выстроится". "Но все-таки нормальная ситуация - это когда все происходит по предварительной записи, с учетом тех рисков, которые сегодня есть, с учетом коронавирусной инфекции, мы очень рекомендуем мамам, папам, если они подают заявления, все-таки делать это по предварительной записи, тогда это более удобно, комфортно и безопасно", - подчеркнул Топилин.