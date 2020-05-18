Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:33
https://ria.ru/20200518/1571608355.html
ОП призвала поддержать многодетные семьи в условиях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_494:979:2394:2048_1036x0_80_0_0_bf0438751b61df5f1defe789193d2867.jpg
РИА Новости

ОП призвала поддержать многодетные семьи в условиях коронавируса

12:34 18.05.2020
82
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает распространить федеральные меры поддержки в условиях пандемии коронавируса на беременных, детей старше 16 лет и все многодетные семьи, сообщил заместитель председателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.
"Что касается нынешней ситуации… О некоторых важных демографических социальных группах мы на сегодняшний день забыли. Прежде всего, мы забыли о беременных женщинах, которые находятся также в трудной ситуации, как и семьи с детьми. Поэтому наши предложения, они как раз направлены на то, чтобы все те меры, которые у нас распространены на семьи с детьми, они также были распространены и на беременных женщин", - сказал Рыбальченко в рамках вебинара "Демографические тенденции и семейная политика: в единстве или противоречии".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
8 мая, 08:37Распространение нового коронавируса
Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
Общественная палата, по его словам, также призывает не забывать о детях старше 16 лет, поскольку большая часть из них находится на иждивении родителей.
"И третье - из этих мер федеральных у нас, как всегда, выпали многодетные семьи по той простой причине, что меры поддержки многодетных семей реализуются в основном на региональном уровне. Но мы понимаем, что сейчас на уровне регионов у нас очень тяжелая ситуация. Поэтому меры, которые мы предлагаем, это, прежде всего, обеспечить финансирование вне зависимости от нуждаемости, а поддержать все многодетные семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, и обязательно поддержать те регионы, на которые на сегодняшний день у нас эти меры не распространяются", - отметил Рыбальченко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
7 мая, 16:35Распространение нового коронавируса
Омбудсмен призвала выдавать многодетным семьям в Москве маски бесплатно
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей РыбальченкоКоронавирусыОбщественная палата РФОбщество
Рекомендуем
Рубли
Лауреат госпремии им. Жукова считает нужным увеличить ее размер
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
Крупные торговые центры Тюменской области не откроются до 31 мая
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 4,6 миллиона
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
На Чукотке рассказали о ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Россия поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с COVID-19, заявил Мурашко
Дезинфекция Киевского вокзала в Москве
Специалисты МЧС продезинфицировали Киевский вокзал в Москве
Бортпроводник Максим Моисеев
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Девушка за компьютером
Конкурс "Большая перемена" запустил онлайн-акцию "Культурный минимум"
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 17 тысяч
Здание Центрального банка России в Москве
РСПП попросил помочь участникам платежного рынка на фоне коронавируса
Врач в клинической больнице
Новгородская прокуратура проведет 13 проверок по невыплатам медикам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил обеспечить работу портала госуслуг для заявок на пособия
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 6,1 тысячи
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
В Дагестане развернули более 8,2 тысяч инфекционных коек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния