ОП призвала поддержать многодетные семьи в условиях коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает распространить федеральные меры поддержки в условиях пандемии коронавируса на беременных, детей старше 16 лет и все многодетные семьи, сообщил заместитель председателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Общественная палата РФ предлагает распространить федеральные меры поддержки в условиях пандемии коронавируса на беременных, детей старше 16 лет и все многодетные семьи, сообщил заместитель председателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко

"Что касается нынешней ситуации… О некоторых важных демографических социальных группах мы на сегодняшний день забыли. Прежде всего, мы забыли о беременных женщинах, которые находятся также в трудной ситуации, как и семьи с детьми. Поэтому наши предложения, они как раз направлены на то, чтобы все те меры, которые у нас распространены на семьи с детьми, они также были распространены и на беременных женщин", - сказал Рыбальченко в рамках вебинара "Демографические тенденции и семейная политика: в единстве или противоречии".

Общественная палата, по его словам, также призывает не забывать о детях старше 16 лет, поскольку большая часть из них находится на иждивении родителей.

"И третье - из этих мер федеральных у нас, как всегда, выпали многодетные семьи по той простой причине, что меры поддержки многодетных семей реализуются в основном на региональном уровне. Но мы понимаем, что сейчас на уровне регионов у нас очень тяжелая ситуация. Поэтому меры, которые мы предлагаем, это, прежде всего, обеспечить финансирование вне зависимости от нуждаемости, а поддержать все многодетные семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, и обязательно поддержать те регионы, на которые на сегодняшний день у нас эти меры не распространяются", - отметил Рыбальченко.