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Религия и мировоззрение
2020-05-18T18:56
https://ria.ru/20200518/1571608331.html
Умер один из старейших священников Москвы протоиерей Николай Дятлов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571609148_0:79:474:345_1036x0_80_0_0_f0e371b9cb41b33461186233eddbb9b8.jpg
РИА Новости

Умер один из старейших священников Москвы протоиерей Николай Дятлов

12:33 18.05.2020 (обновлено: 18:56 18.05.2020)
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© Фото : сайт храма Адриана и Наталии в БабушкинеПротоиерей Николай Дятлов
Протоиерей Николай Дятлов
© Фото : сайт храма Адриана и Наталии в Бабушкине
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один из старейших священнослужителей Москвы, почетный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерей Николай Дятлов скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в приходе.
"Отец Николай скончался утром 18 мая после долгой и тяжелой болезни", - сказал представитель храма.
Он подчеркнул, что с коронавирусом смерть настоятеля никак не связана: "это по возрасту и по болезни".
Протоиерей Николай Дятлов служил в церкви святых мучеников Адриана и Наталии в Москве с 1973 года. В 1990 году указом патриарха Алексия II он был назначен настоятелем храма. В сентябре 2017 года указом патриарха Кирилла он был освобожден от должности настоятеля согласно поданному прошению и назначен почетным настоятелем храма.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
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