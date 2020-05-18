Умер один из старейших священников Москвы протоиерей Николай Дятлов

Он подчеркнул, что с коронавирусом смерть настоятеля никак не связана: "это по возрасту и по болезни".

Протоиерей Николай Дятлов служил в церкви святых мучеников Адриана и Наталии в Москве с 1973 года. В 1990 году указом патриарха Алексия II он был назначен настоятелем храма. В сентябре 2017 года указом патриарха Кирилла он был освобожден от должности настоятеля согласно поданному прошению и назначен почетным настоятелем храма.