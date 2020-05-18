Умер один из старейших священников Москвы протоиерей Николай Дятлов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один из старейших священнослужителей Москвы, почетный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерей Николай Дятлов скончался в понедельник на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в приходе.
"Отец Николай скончался утром 18 мая после долгой и тяжелой болезни", - сказал представитель храма.
Он подчеркнул, что с коронавирусом смерть настоятеля никак не связана: "это по возрасту и по болезни".
Протоиерей Николай Дятлов служил в церкви святых мучеников Адриана и Наталии в Москве с 1973 года. В 1990 году указом патриарха Алексия II он был назначен настоятелем храма. В сентябре 2017 года указом патриарха Кирилла он был освобожден от должности настоятеля согласно поданному прошению и назначен почетным настоятелем храма.