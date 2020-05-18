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РИА Наука
2020-05-18T18:13
https://ria.ru/20200518/1571608143.html
Рогозин представил нового начальника коллективу РКК "Энергия"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571634823_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_1e5d2721d24507b0beefbaf70432340d.jpg
РИА Новости

Рогозин представил нового начальника коллективу РКК "Энергия"

12:31 18.05.2020 (обновлено: 18:13 18.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва Игорь Озар
Исполняющий обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации Энергия имени С. П. Королёва Игорь Озар
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сегодня представил коллективу Ракетно-космической корпорации "Энергия" нового и.о. гендиректора предприятия Игоря Озара, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Решение о назначении Озара было принято советом директоров РКК "Энергия" 15 мая. Вопрос будет согласован с наблюдательным советом Роскосмоса на его ближайшем заседании в конце месяца.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
15 мая, 16:44
Рогозин назвал задачи, стоящие перед новым главой РКК "Энергия"
"Госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития – речь идет о создании интегрированных структур по тематическим направлениям. Эта реформа давно назрела. Игорь Яковлевич Озар долгое время работал во главе ПАО "Сухой", под его руководством там была создана самая успешная интегрированная структура отечественного авиастроения, которая способна не только создавать самую лучшую в мире боевую авиационную технику, но и стала успешной финансовой организацией", - цитируются в сообщении слова Рогозина.
Рогозин выразил благодарность прежнему руководителю РКК "Энергия" Николая Севастьянову за проделанную работу и выразил мнение, что его опыт будет крайне полезен при разработке решений, связанных со структурированием ракетно-космической отрасли в качестве советника гендиректора Роскосмоса.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкЦеремония представления исполняющего обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва Игоря Озара
Церемония представления исполняющего обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации Энергия имени С. П. Королёва Игоря Озара
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в фотобанк
Церемония представления исполняющего обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва Игоря Озара
Игорь Яковлевич Озар родился в 1961 году в Москве. В 1984 году окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности организация управления производством в химической промышленности. До начала 2020 года занимал пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года.
Под руководством Озара были созданы боевые самолёты Су-35 и Су-57, выполнены масштабные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков и истребителей для Воздушно-космических сил РФ, а также завершен первый этап испытаний истребителя пятого поколения.
Игорь Озар
15 мая, 16:26
Игоря Озара назначили и.о. гендиректора "РКК "Энергия"
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РИА НаукаИгорь ОзарКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосДмитрий РогозинМосква
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