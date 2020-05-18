Рогозин представил нового начальника коллективу РКК "Энергия"

"Госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития – речь идет о создании интегрированных структур по тематическим направлениям. Эта реформа давно назрела. Игорь Яковлевич Озар долгое время работал во главе ПАО "Сухой", под его руководством там была создана самая успешная интегрированная структура отечественного авиастроения, которая способна не только создавать самую лучшую в мире боевую авиационную технику, но и стала успешной финансовой организацией", - цитируются в сообщении слова Рогозина.