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2020-05-18T12:30
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Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
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РИА Новости

Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков

12:30 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хочу подчеркнуть, что снять санкции с России мы никогда не просили и не просим", - сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.
Как отметил Рябков, на сегодняшний день под разнообразными ограничениями со стороны США находятся 314 россиян и 496 российских юридических лиц.
"Мы эти американские санкции не признаем. И по большому счету, не обращаем на них внимания", - добавил он.
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РоссияСергей РябковСШАПолитика
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