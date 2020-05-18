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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:30
https://ria.ru/20200518/1571607973.html
В АТОР предложили меры поддержки туротрасли
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733974_0:55:3060:1776_1036x0_80_0_0_9e048bc4cbf020544d8c574dac4b58db.jpg
РИА Новости

В АТОР предложили меры поддержки туротрасли

12:30 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) в рамках совместной работы над формированием перечня мер по поддержке туроператоров, гостиниц, санаториев и отрасли круизных судов направила руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой свои предложения, сообщает АТОР.
"АТОР собрала предложения своих компаний-членов по необходимым в самое ближайшее время мерам поддержки для туроператоров и предприятий отельного сектора. Срок действия этих мер предлагается установить как минимум до полного снятия ограничений, связанных с борьбой с распространением COVID-19", - прокомментировали ситуацию в Ассоциации.
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В частности, предлагается отменить налог на имущество (землю и недвижимость), а также платежи по аренде земли для санаториев и гостиниц на период до конца 2020 года и скидка 50% на 2021 год.
Среди инициатив есть также снижение социальных отчислений с 30% до 15% от полной заработной платы до конца 2022 года (в настоящий момент принято решение о снижении от суммы, превышающей МРОТ) и расширение программы предоставления грантов на выплату заработной платы (12,3 тысячи рублей за апрель и май) на всех субъектов пострадавших отраслей (в том числе на компании, не относящиеся к субъектам МСП).
В АТОР считают важным введение государственного субсидирования ставок в размере 50% по кредитам, привлеченным до 1 марта 2020 года на уставную деятельность предприятий и предоставление госгарантий на займы под пополнение оборотных средств в размере до 10% от оборота компании за 2019 год под ставку 5,5 % годовых (ключевая ставка рефинансирования ЦБ РФ).
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Предлагается снизить ставки налогов для компаний отрасли на период до конца 2020 года: для УСН 6% - до 1%, для УСН 15% - до 3%, для ОСН - до 5%, провести оценку размера недополученных доходов в 2020 год туроператорских компаний и предприятий гостиничного хозяйства в связи с фактической остановкой реализации туристских услуг потребителям и разработка мер по их компенсации. Также подчёркнута необходимость включить во все перечни/категории предприятий в сфере туризма, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, операторов по речным круизам.
В АТОР обратили внимание на необходимость оказания содействия "компаниям, которые примут решение воспользоваться возможностью предоставления гарантийных обязательств по турам, не состоявшимся из-за распространения коронавирусной инфекции в получении финансовой гарантии, являющейся обязательной для выдачи гарантийный обязательств".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваАссоциация туроператоров России (АТОР)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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