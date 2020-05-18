В АТОР предложили меры поддержки туротрасли

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ассоциация туроператоров ( Ассоциация туроператоров ( АТОР ) в рамках совместной работы над формированием перечня мер по поддержке туроператоров, гостиниц, санаториев и отрасли круизных судов направила руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой свои предложения, сообщает АТОР.

"АТОР собрала предложения своих компаний-членов по необходимым в самое ближайшее время мерам поддержки для туроператоров и предприятий отельного сектора. Срок действия этих мер предлагается установить как минимум до полного снятия ограничений, связанных с борьбой с распространением COVID-19 ", - прокомментировали ситуацию в Ассоциации.

В частности, предлагается отменить налог на имущество (землю и недвижимость), а также платежи по аренде земли для санаториев и гостиниц на период до конца 2020 года и скидка 50% на 2021 год.

Среди инициатив есть также снижение социальных отчислений с 30% до 15% от полной заработной платы до конца 2022 года (в настоящий момент принято решение о снижении от суммы, превышающей МРОТ) и расширение программы предоставления грантов на выплату заработной платы (12,3 тысячи рублей за апрель и май) на всех субъектов пострадавших отраслей (в том числе на компании, не относящиеся к субъектам МСП).

В АТОР считают важным введение государственного субсидирования ставок в размере 50% по кредитам, привлеченным до 1 марта 2020 года на уставную деятельность предприятий и предоставление госгарантий на займы под пополнение оборотных средств в размере до 10% от оборота компании за 2019 год под ставку 5,5 % годовых (ключевая ставка рефинансирования ЦБ РФ).

Предлагается снизить ставки налогов для компаний отрасли на период до конца 2020 года: для УСН 6% - до 1%, для УСН 15% - до 3%, для ОСН - до 5%, провести оценку размера недополученных доходов в 2020 год туроператорских компаний и предприятий гостиничного хозяйства в связи с фактической остановкой реализации туристских услуг потребителям и разработка мер по их компенсации. Также подчёркнута необходимость включить во все перечни/категории предприятий в сфере туризма, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, операторов по речным круизам.

В АТОР обратили внимание на необходимость оказания содействия "компаниям, которые примут решение воспользоваться возможностью предоставления гарантийных обязательств по турам, не состоявшимся из-за распространения коронавирусной инфекции в получении финансовой гарантии, являющейся обязательной для выдачи гарантийный обязательств".