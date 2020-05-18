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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-05-18T12:29
https://ria.ru/20200518/1571607940.html
Рябков не исключил роста антироссийских настроений перед выборами в США
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РИА Новости

Рябков не исключил роста антироссийских настроений перед выборами в США

12:29 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия не исключает, что перед выборами президента США в ноябре в Соединенных Штатах будут нарастать антироссийские настроения, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотя США сейчас сами оказались в эпицентре пандемии, там находятся немало политиков, которые даже в таких условиях думают не о том, как помочь собственным гражданам, а в чем бы обвинить Россию, какие бы еще санкции против нас придумать. Это отголоски мышления времен холодной войны и, конечно, следствие нынешней внутриполитической борьбы и предвыборной кампании. Мы уже привыкли, что отношения между нашими странами становятся заложниками внутренних американских разборок. По мере приближения следующих президентских выборов в США, их дата 3 ноября, нельзя исключать новых всплесков подобных антироссийских проявлений", - сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.
Как отметил Рябков, простые американцы вряд ли выиграют от такого поведения своих политических деятелей.
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
12 мая, 11:57
В ГД назвали антироссийскую резолюцию в конгрессе США попыткой шантажа
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Президентские выборы в США - 2020МГИМОСергей РябковСШАБезопасностьВ мире
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