В Татарстане умер восьмой пациент с коронавирусом

"Умер житель Нижнекамского района 1941 года рождения. С 1 мая находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. Имел хроническое сердечно-сосудистое заболевание и бронхиальной астму. Причина смерти подтверждена экспертизой", - говорится в сообщении оперштаба.