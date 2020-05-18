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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:24
https://ria.ru/20200518/1571607626.html
В Татарстане умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

В Татарстане умер восьмой пациент с коронавирусом

12:24 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина с коронавирусом умер в больнице в Татарстане, он страдал сердечно-сосудистым заболеванием и бронхиальной астмой, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее в регионе умерли семь человек, зараженных коронавирусом.
"Умер житель Нижнекамского района 1941 года рождения. С 1 мая находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. Имел хроническое сердечно-сосудистое заболевание и бронхиальной астму. Причина смерти подтверждена экспертизой", - говорится в сообщении оперштаба.
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На 18 мая в Татарстане зарегистрировано 2312 случаев COVID-19, 80 из них - за последние сутки. Из них 17 человек госпитализированы, 63 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания. Среди новых случаев заражения пять человек младше 18 лет, девять - старше 70 лет. Большинство новых случаев - 61 - выявлены в Казани, по четыре - в Набережных Челнах, Зеленодольском и Нижнекамском районах. Выздоровели после коронавируса 1195 человек, из них за прошедшие сутки - 22.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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