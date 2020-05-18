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2020-05-18T12:24
https://ria.ru/20200518/1571607592.html
В Якутии начали проверять сообщения об отсутствии выплат медикам
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РИА Новости

В Якутии начали проверять сообщения об отсутствии выплат медикам

12:24 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медик. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Доследственные проверки начались в Якутии из-за сообщений об отсутствии выплат медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом в трех городах республики, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Надежда Дворецкая.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам. Казначейство ведет мониторинг кассовых выплат, который показал, что по состоянию на 12 мая 9 регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов. Минздрав Якутии 14 мая заявил о том, что медработники получили практически все полагающиеся им федеральные и региональные выплаты, начисленные за работу во время пандемии.
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"18 мая 2020 года информационный сайт "ТайгаПост" сообщил о массовых обращениях в издание медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в городах Якутске, Алдане и Нерюнгри, в связи с отсутствием стимулирующих выплат. По данным фактам следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) организованы доследственные проверки", - рассказала Дворецкая.
Отмечается, что следователям предстоит выяснить, были ли нарушены права медиков на своевременные и полные выплаты за работу с пациентами в СОМШВ-19.
По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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