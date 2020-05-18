В Якутии начали проверять сообщения об отсутствии выплат медикам

ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Доследственные проверки начались в Якутии из-за сообщений об отсутствии выплат медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом в трех городах республики, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Надежда Дворецкая.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам. Казначейство ведет мониторинг кассовых выплат, который показал, что по состоянию на 12 мая 9 регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов. Минздрав Якутии 14 мая заявил о том, что медработники получили практически все полагающиеся им федеральные и региональные выплаты, начисленные за работу во время пандемии.