В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 18 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки медики выявили 496 новых случаев заражения, таким образом, общее число заразившихся в Индонезии достигло 18 010. За весь период эпидемии в стране скончался 1191 человек, вылечились - 4324.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.