В Москве в больнице №2 лечатся 217 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главврач больницы №2 в Главврач больницы №2 в Москве Светлана Краснова сообщила о 217 пациентах с подтвержденным коронавирусом , всего в медучреждении лечатся 585 человек.

"В больнице 585 человек (в том числе 23 в реанимации), из них: 286 человек с подозрением на COVID/217 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/16 детей, 41/41 беременных, рожениц и родильниц, 11/11 человек в хирургическом отделении, 13/13 пациентов в реанимации (на ИВЛ - 4)", - написала Краснова на свой странице в Facebook.

За сутки в больницу поступили 38 человек, из них 11 с COVID, а выписано 15 человек, из них 7 с выздоровлением от коронавирусной инфекции.

По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве подтверждено 3 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случаев коронавируса.