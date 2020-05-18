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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:21
https://ria.ru/20200518/1571607410.html
В Москве в больнице №2 лечатся 217 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Москве в больнице №2 лечатся 217 пациентов с коронавирусом

12:21 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главврач больницы №2 в Москве Светлана Краснова сообщила о 217 пациентах с подтвержденным коронавирусом, всего в медучреждении лечатся 585 человек.
"В больнице 585 человек (в том числе 23 в реанимации), из них: 286 человек с подозрением на COVID/217 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/16 детей, 41/41 беременных, рожениц и родильниц, 11/11 человек в хирургическом отделении, 13/13 пациентов в реанимации (на ИВЛ - 4)", - написала Краснова на свой странице в Facebook.
За сутки в больницу поступили 38 человек, из них 11 с COVID, а выписано 15 человек, из них 7 с выздоровлением от коронавирусной инфекции.
По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве подтверждено 3 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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