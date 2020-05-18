В Молдавии Плахотнюка обвинили в создании преступной организации

КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии обвиняет олигарха Владимира Плахотнюка в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, заявил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Александр Стояногло.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.
"Одним из главных получателей денег за счет кражи миллиарда долларов является Владимир Плахотнюк. Сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет принято новое обвинительное заключение, после чего его обвинение будет дополнено тремя новыми статьями: создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах", - заявил Стояногло.
По его словам, у правоохранительных органов есть доказательства, что Плахотнюк при помощи бизнесмена Илана Шора мог получать деньги в виде займов от BEM, в общей сложности речь идет о сумме более 100 миллионов долларов. По версии следствия, эти деньги были потрачены на покупку пакета акций банка, здания страховой компании ASITO, Дома моды и гостиницы National. Также следствие считает, что Плахотнюк использовал полученные средства для покупки самолета и оплаты чартерных рейсов для себя и людей из своего окружения.
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"Как только обвинительные заключения будут переведены на английский язык, они будут направлены компетентным органам Соединенных Штатов Америки для выдачи Плахотнюка и привлечении его к ответственности в Молдавии", - добавил генпрокурор, подчеркнув, что правоохранительные органы намерены наложить арест на имущество Плахотнюка.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата. В декабре 2019 года правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, Великобритании и США запрос об установлении местонахождения Плахотнюка, который также обладает документами на имя Владислава Новака. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года, что Плахотнюк находится в США.
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