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2020-05-18T12:20
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В Молдавии Плахотнюка обвинили в создании преступной организации
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РИА Новости

В Молдавии Плахотнюка обвинили в создании преступной организации

12:20 18.05.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии обвиняет олигарха Владимира Плахотнюка в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, заявил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Александр Стояногло.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.
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"Одним из главных получателей денег за счет кражи миллиарда долларов является Владимир Плахотнюк. Сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет принято новое обвинительное заключение, после чего его обвинение будет дополнено тремя новыми статьями: создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах", - заявил Стояногло.
По его словам, у правоохранительных органов есть доказательства, что Плахотнюк при помощи бизнесмена Илана Шора мог получать деньги в виде займов от BEM, в общей сложности речь идет о сумме более 100 миллионов долларов. По версии следствия, эти деньги были потрачены на покупку пакета акций банка, здания страховой компании ASITO, Дома моды и гостиницы National. Также следствие считает, что Плахотнюк использовал полученные средства для покупки самолета и оплаты чартерных рейсов для себя и людей из своего окружения.
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"Как только обвинительные заключения будут переведены на английский язык, они будут направлены компетентным органам Соединенных Штатов Америки для выдачи Плахотнюка и привлечении его к ответственности в Молдавии", - добавил генпрокурор, подчеркнув, что правоохранительные органы намерены наложить арест на имущество Плахотнюка.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата. В декабре 2019 года правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, Великобритании и США запрос об установлении местонахождения Плахотнюка, который также обладает документами на имя Владислава Новака. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года, что Плахотнюк находится в США.
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
14 января, 16:57
Додон намерен объявить Плахотнюка в международный розыск
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Генпрокуратура МолдавииВладимир ПлахотнюкИлан ШорИгорь ДодонМолдавияСШАВ мире
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