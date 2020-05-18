В Молдавии Плахотнюка обвинили в создании преступной организации

"Одним из главных получателей денег за счет кражи миллиарда долларов является Владимир Плахотнюк. Сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет принято новое обвинительное заключение, после чего его обвинение будет дополнено тремя новыми статьями: создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах", - заявил Стояногло.

"Как только обвинительные заключения будут переведены на английский язык, они будут направлены компетентным органам Соединенных Штатов Америки для выдачи Плахотнюка и привлечении его к ответственности в Молдавии", - добавил генпрокурор, подчеркнув, что правоохранительные органы намерены наложить арест на имущество Плахотнюка.