В Мурманской области умер седьмой пациент с COVID-19

"Шестидесятилетний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончался в Мурманске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент проходил лечение с 9 апреля амбулаторно, состояние мужчины ухудшалось, и 16 апреля он был доставлен в Кольскую ЦРБ, из-за ухудшения состояния и получения положительного результата на коронавирус. Позже его перевели в областную больницу имени Баяндина, он находился на искусственной вентиляции легких.