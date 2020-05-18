В Мурманской области умер седьмой пациент с COVID-19

МУРМАНСК, 18 мая - РИА Новости. Шестидесятилетний мужчина с коронавирусом, у которого была диагностирована двусторонняя пневмония, скончался в Мурманске, сообщил оперштаб региона в понедельник.
"Шестидесятилетний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончался в Мурманске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент проходил лечение с 9 апреля амбулаторно, состояние мужчины ухудшалось, и 16 апреля он был доставлен в Кольскую ЦРБ, из-за ухудшения состояния и получения положительного результата на коронавирус. Позже его перевели в областную больницу имени Баяндина, он находился на искусственной вентиляции легких.
"Пациент имел хронические заболевания сердца. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали явления полиорганной недостаточности, спасти мужчину не удалось", - добавили в штабе.
Всего в Мурманской области выявлено 2666 случаев коронавируса, 2234 - на стройплощадке в Белокаменке, остальные - в районах области. За последние сутки выявлено 12 заразившихся коронавирусом, для региона, где на пике заболеваемости выявлялось почти по 300 случаев в день, это очень низкий прирост.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.