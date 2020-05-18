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2020-05-18T12:19
https://ria.ru/20200518/1571607160.html
В США рассказали о создании в России "морского монстра"
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РИА Новости

В США рассказали о создании в России "морского монстра"

12:17 18.05.2020 (обновлено: 12:19 18.05.2020)
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© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Перспективный тяжелый экраноплан А-050 "Чайка-2"
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
Как утверждается в публикации, судно на динамической воздушной подушке планируется начать использовать в 2020 году.
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Издание сообщило, что с помощью авиадвигателей "Чайка" будет разгоняться до 450 километров в час, причем не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи, а также преодолевать до пяти тысяч километров.

Реакция в России

В пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева подтвердили РИА Новости, что такая разработка ведется.
"Проект экраноплана был представлен на международных выставках. Его технические характеристики - в открытом доступе. Вопросы о строительстве экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует", - сказали там.
На предприятии рассказали, что, помимо "Чайки-2", ЦКБ выполнило опытно-конструкторскую работу по разработке спасательного экраноплана большего водоизмещения.
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США создает шумиху

В свою очередь, военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что сообщения о создании Россией экраноплана А-050, которого американские СМИ назвали "морским монстром", направлены на то, чтобы запугать Конгресс.
По его словам, таким образом некоторые чиновники пытаются оправдать огромные бюджеты американского военно-промышленного комплекса.
"В промышленность нужно вливать деньги, просто так Конгресс США выделение денег не одобрит, нужно создать какую-то шумиху. Русская угроза — это самое то", - сказал эксперт в комментарии Ura.ru.
Хлопотов также отметил, что Россия основоположником подобного вида транспорта. Среди главных преимуществ экранопланов он назвал высокую скорость и большую грузоподъемность.
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Безопасность
Популярные комментарии
Почему другие страны не развивают тему экранопланов? Да дело в том, что проблема в непостоянстве этого экрана. У самолета, например, есть возможность "провалиться" или "взлететь" при полете на высоте, что не могли не заметить летавшие на самолетах пассажиры. А у экраноплана такой возможности нет. У самолетов самыми ответственными и опасными моментами являются взлет и посадка, когда земля (вода) рядом, а у экранопланов это постоянный режим. Уж как пиарили экранопланы производившиеся под Петрозаводском. Но пять лет назад именно экран дал знать о себе. С тех пор тишина. Военный экипаж - не многочисленные пассажиры, но и им катапультироваться "с земли" тоже не подарок, да и времени там меньше на раздумья. Существующая военная авиация вполне справляется с теми задачами, которыми хотят загрузить экранопланы в России. Так что пиариться на этой теме можно, а вот практической пользы не видно. Потому и не развивают другие страны это направление.
18 мая, 12:46
Владимир Постников
16121235
Ну и зачем они нужны ? СССР строил такие экранопланы , оказались не эффективными , да и уровнень жизни народа они не поднимут.
18 мая, 14:37
Ельцин Центр
8100424
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