В США рассказали о создании в России "морского монстра"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty

Как утверждается в публикации, судно на динамической воздушной подушке планируется начать использовать в 2020 году.

Издание сообщило, что с помощью авиадвигателей "Чайка" будет разгоняться до 450 километров в час, причем не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи, а также преодолевать до пяти тысяч километров.

Реакция в России

Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева подтвердили РИА Новости, что такая разработка ведется. В пресс-службеподтвердили РИА Новости, что такая разработка ведется.

"Проект экраноплана был представлен на международных выставках. Его технические характеристики - в открытом доступе. Вопросы о строительстве экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует", - сказали там.

На предприятии рассказали, что, помимо "Чайки-2", ЦКБ выполнило опытно-конструкторскую работу по разработке спасательного экраноплана большего водоизмещения.

США создает шумиху

В свою очередь, военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что сообщения о создании Россией экраноплана А-050, которого американские СМИ назвали "морским монстром", направлены на то, чтобы запугать Конгресс

По его словам, таким образом некоторые чиновники пытаются оправдать огромные бюджеты американского военно-промышленного комплекса.

"В промышленность нужно вливать деньги, просто так Конгресс США выделение денег не одобрит, нужно создать какую-то шумиху. Русская угроза — это самое то", - сказал эксперт в комментарии Ura.ru