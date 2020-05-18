В США рассказали о создании в России "морского монстра"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
Как утверждается в публикации, судно на динамической воздушной подушке планируется начать использовать в 2020 году.
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Издание сообщило, что с помощью авиадвигателей "Чайка" будет разгоняться до 450 километров в час, причем не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи, а также преодолевать до пяти тысяч километров.
Реакция в России
В пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева подтвердили РИА Новости, что такая разработка ведется.
"Проект экраноплана был представлен на международных выставках. Его технические характеристики - в открытом доступе. Вопросы о строительстве экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует", - сказали там.
На предприятии рассказали, что, помимо "Чайки-2", ЦКБ выполнило опытно-конструкторскую работу по разработке спасательного экраноплана большего водоизмещения.
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США создает шумиху
В свою очередь, военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что сообщения о создании Россией экраноплана А-050, которого американские СМИ назвали "морским монстром", направлены на то, чтобы запугать Конгресс.
По его словам, таким образом некоторые чиновники пытаются оправдать огромные бюджеты американского военно-промышленного комплекса.
Хлопотов также отметил, что Россия основоположником подобного вида транспорта. Среди главных преимуществ экранопланов он назвал высокую скорость и большую грузоподъемность.