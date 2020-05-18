В мэрии Стерлитамака пояснили, почему снесли скульптуру Колчака

УФА, 18 мая - РИА Новости. Мэрия башкирского Стерлитамака снесла скульптуру одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны Александра Колчака из-за того, что местный предприниматель установил ее на муниципальной территории без согласования с городской администрацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что городские власти в Стерлитамаке в ночное время снесли памятник адмиралу Колчаку, который установил предприниматель на частной территории.
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В администрации Стерлитамака РИА Новости сообщили, что "скульптура была установлена незаконно возле остановки общественного транспорта "Ардо".
"Скульптурную композицию установил один из предпринимателей города. Это вызвало большое число обращений жителей Стерлитамака. Скульптура была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города. Это является нарушением правил благоустройства. На данный момент данная скульптурная композиция демонтирована", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Александр Васильевич Колчак (1874-1920) - русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.
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