В мэрии Стерлитамака пояснили, почему снесли скульптуру Колчака

"Скульптурную композицию установил один из предпринимателей города. Это вызвало большое число обращений жителей Стерлитамака. Скульптура была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города. Это является нарушением правил благоустройства. На данный момент данная скульптурная композиция демонтирована", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Александр Васильевич Колчак (1874-1920) - русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.